Şampiyon Kocaelispor 14 maç sonra Esenler Erokspor'a kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şampiyon Kocaelispor 14 maç sonra Esenler Erokspor'a kaybetti

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig 35. hafta mücadelesinde Şampiyon Kocaelispor Esenler Erokspor’a konuk oldu. Yeşil-siyahlı ekip, İstanbul temsilcisine 3-1 mağlup oldu. Lider Kocaelispor ligde çıktığı son 13 karşılaşmada 7 galibiyet 6 beraberlik elde ederken 14 maç sonra ilk yenilgisini aldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

13. dakikada sağ tarafta topla buluşan Furkan Orak’ın arka direğe ortasında iyi yükselen Kayode’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

37. dakikada Samet Yalçın’ın savunma arkasına pasında Oğulcan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunu yaptı ancak sonrasında kaleci Ekrem’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltıda topun başına geçen Oğulcan’ın yerden sağ tarafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

75. dakikada Furkan Orak’ın sağ taraftan arka direğe ortasında iyi yükselen Pinchi, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

87. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Junior Fernandes’in uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1

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