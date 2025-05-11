Şampiyon Kocaelispor kupasını kaldırdı

Kaynak: İHA
Şampiyon Kocaelispor kupasını kaldırdı

Trendyol 1. Lig şampiyonu Kocaelispor kupasını Ankara Keçirengücü maçının ardından kaldırdı. Kaptan Gökhan’ın ellerinde yükselen kupa sevincine binlerce taraftar tribünlerden ortak oldu.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son son haftasında Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayan ve 4-1’lik sonuçla maçı galibiyetle tamamlayan Kocaelispor, şampiyonluk kupasını törenle kaldırdı. Kupa töreninde önce Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi taraftara hitap etti. Konuşmaların ardından önce yöneticiler, ardından futbolcular ve teknik ekip tek tek davet edilerek sahanın ortasına kurulan platforma çıktı.

KUPAYI KAPTAN GÖKHAN KALDIRDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, kupayı takım kaptanı Gökhan’a takdim etti. Sezon boyunca başarılı performans sergileyen ve kalesini çoğu maçta gole kapatan kaptan Gökhan kupayı takım arkadaşları ve teknik ekibin yanına götürdü. Kocaelisporlu oyuncular ve teknik ekip daha sonra hep birlikte kupayı havaya kaldırdı. Kupanın kaldırılmasının ardından futbolcular ve teknik heyet, şeref turu atarak tribünleri dolaştı. Kupa töreninin ardından Demet Akalın, Bayhan, Ferman Akgül, Madrigal ve Mary Jane mini konser verdi. Kutlamalar MC Ersin performansıyla sona erdi. Binlerce Kocaelispor taraftarı kupa sevincini gönüllerince kutladı.

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