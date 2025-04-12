Şampiyon köpek çalındı değeri ıslık çaldırdı. Türkiye'de 30 tane var

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde köpek kulübesinin kilidini kıran hırsız, fiyatı 10 bin Euro değerindeki şampiyon köpeği çaldı. Türkiye'de 30 adet bulunan köpeği çalan hırsız tutuklandı.

Yenimahalle ilçesinde 30 Mart günü bir kişi iş yeri önündeki köpek kulübesinin kilidini kırarak Türkiye’de 30, Ankara’da ise 2 tane bulunan Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) sertifikalı İngiliz Bull Terrier cinsi Anapolis isimli şampiyon köpeği çaldı.

10-bin-avro-degerindeki-kopegi-calan-sup-655044-194084.jpg

15 aylık köpeğin (KIF) 2024 Ankara Kupası Şampiyonasında Türkiye Yavru Şampiyonu olduğu ve değerinin 10 bin Euro (420 bin TL) olduğu öğrenildi. Bahse konu hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kamera ve saha çalışmaları neticesinde olayın şüphelisi tespit edilerek yakalandı.

10-bin-avro-degerindeki-kopegi-calan-sup-655045-194084.jpg

Çok yönlü çalışmalarda bahse konu köpeği şüphelinin ikametinin yakınlarında bulunan baraka içerisinde sakladıkları tespit edilmesi üzerine köpek gizli bölmede ele geçirilerek sahibine sağlıklı şekilde teslim edildi. Şüpheli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Son Haberler
Sırılsıklam eğlence: Düğün yağmura teslim olmadı!
Sırılsıklam eğlence: Düğün yağmura teslim olmadı!
Sadece fiziksel değil! Parkinson’la mücadele rehberi! Ölümcül hastalığın her yönüne uzman çözümleri
Sadece fiziksel değil! Parkinson’la mücadele rehberi! Ölümcül hastalığın her yönüne uzman çözümleri
Futbolseverlere müjde: Bu hafta sonu tam 8 maç şifresiz
Futbolseverlere müjde: Bu hafta sonu tam 8 maç şifresiz
Türkiye'ye küfreden yunan askerler için karar verildi
Türkiye'ye küfreden yunan askerler için karar verildi
Ankara’da polis ikna edemedi, özel hareket müdahale etti
Ankara’da polis ikna edemedi, özel hareket müdahale etti