Şampiyon Liverpool transfere doymuyor

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Macar sol bek Milos Kerkez’in transferi için Bournemouth ile anlaştı.

TRANSFERLER SÜRÜYOR

Liverpool Kerkez transferi karşılığında 47 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 20 yaşındaki Kerkez, geçtiğimiz sezon Bournemouth formasıyla gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çekmişti.

Transferde hızını kesmeyen Liverpool daha önce kulüp tarihinin rekorunu kırarak Florian Wirtz'i 150 milyon euro'ya transfer ederken, Jeremie Frimpong'a ise 40 milyon euro ödemişti.