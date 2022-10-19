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Trabzonspor 3 sezonun en kötü günlerini Abdullah Avcı ile yaşıyor

Süper Lig'in 10. haftası itibarıyla 18 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde puan ortalamasında eski başarılı görüntüsünün oldukça gerisinde...

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 13:52
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Şampiyon olduktan sonra düşüşe geçen Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nı performansı eski günleri arattı

Trabzonspor 3 sezonun en kötü günlerini Abdullah Avcı ile yaşıyor
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Bordo-Mavililer, takımın başında 3. sezonunu geçiren Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 2,03, şampiyon olduğu geçen sezon 2,13'lük puan ortalaması yakalarken, bu sezon ilk 10 haftayı 1,8 puan ortalamasıyla tamamladı.

Trabzonspor'da 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve başlayan Abdullah Avcı, ilk maçlarda alınan kötü sonuçları durdurdu.
İlk 8 haftada sadece 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, daha sonra sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik yaşadı.
Trabzonspor, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde ederken Avcı ile 2,03'lük puan ortalaması elde etti.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezon şampiyonluğa ulaşırken, en yüksek puan ortalamasını da yakaladı.
Bordo-mavililer, geçen sezon38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 2.13 puan ortalamasına ulaştı.
Trabzonspor, bu sezon 10 haftalık bölümde karşılaşmaların yarısını kazanabildi.
Karadeniz ekibi, bu sezon 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayıp, 18 puanla ligde 6. sırada yer alırken, 1,8 puan ortalamasıyla Avcı dönemindeki en düşük orana geriledi.
Trabzonspor, geçen sezon 10 haftalık bölümde 7 galibiyet, 3 beraberlikle 24 puan toplayarak lider durumda yer almıştı.
Bordo-Mavililer, bu sezon 18 puan ile geçen sezonun 6 puan gerisinde kaldı.

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