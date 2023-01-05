5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Çinli savunmacıyı transfer etti

Galatasaray Çinli savunmacıyı transfer etti

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Çinli milli futbolcu Li Jiayue ile sözleşme imzaladı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 16:02
Takip Et

Şampiyon olduktan sonra İstanbul'a geldi. Galatasaray takviye yaptı

Galatasaray Çinli savunmacıyı transfer etti
+
Aa
-

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Çinli milli futbolcu Li Jiayue ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Çin Halk Cumhuriyeti Milli Takımı oyuncusu Li Jiayue ile sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.

Çin'in Şangay şehrinde 8 Haziran 1990 tarihinde doğan futbolcu, ülkesinde Shangai Shengli takımında futbol kariyerini sürdürüyordu. 2007 yılında Şangay ekibinde as takıma yükselen defans oyuncusu Li Jiayue, 2010, 2011 ve 2015 yılında Çin Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyonluklar yaşadı. 2014 yılında Kore Ligi'ne giderek ilk defa yurt dışı deneyimi yaşayan oyuncu burada ligin en iyi oyuncusu unvanını aldı.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2012 yılında ilk defa Çin Halk Cumhuriyeti Kadın Futbol Takımı'na seçilen Li Jiayue, 2014 Kadınlar Asya Kupası'nda üçüncü olan takımın parçası oldu. 2018'de Çin'in katıldığı Jakarta Asya Oyunları'nda ikincilik, 2022 Kadınlar Asya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşadı.

GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM

Nef Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninin ardından Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral ve Li Jiayue, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Li Jiayue ile takım kadrosunu güçlendirdiklerini belirten Emir Aral, "Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk yarısı bitti. Şu an devre arasındayız, ikinci yarıya hazırlanıyoruz. İnşallah şampiyon olacağız. Transferlerimiz de devam ediyor. Yeni transferimiz Çinli bir futbolcu. Shangai takımından aldık. Çok tecrübeli. 70 küsür kez Çin Milli Takımı forması giymiş, stoper bölgesinde oynayan bir oyuncu. İnşallah bizim de kadromuza güç katacak ve şampiyonluk yolunda ilerlememizi sağlayacak. Transferlerimiz devam edebilir. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. İnşallah birlikte şampiyonluğu göreceğiz" diye konuştu.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Li Jiayue ise transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Öncelikle takım arkadaşlarımla bir araya gelip oyunumuzu oynayacağız, bu bizi mutlu edecek ve güçlendirecek. Taraftarlarımızı da buradan bizleri desteklemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
3
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
4
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
5
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
6
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz
﻿Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz
﻿Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz
﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
﻿Evlat vahşeti. Annesini öldürdü, Erkek arkadaşını ağır yaraladı 
﻿Evlat vahşeti. Annesini öldürdü, Erkek arkadaşını ağır yaraladı 
﻿Evlat vahşeti. Annesini öldürdü, Erkek arkadaşını ağır yaraladı 
﻿Balıkesir'de ticari araç tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de ticari araç tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de ticari araç tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.