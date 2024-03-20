Şampiyon voleybolcu Ece Kozdere maç biter bitmez tribünlere koştu. Madalyasını kilometrelerce uzaktan desteklemeye gelen anneannesine taktı

KFC Kadınlar 1. Ligi’nde play-off süreci son maçında Bahçelievler Belediyesi, Aras Kargo ile karşı karşıya geldi.

Cengiz Göllü Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibini setlerde 3-0 mağlup eden Bahçelievler Belediyesi play-off turunu lider tamamlayarak Sultanlar Ligi’ne yükseldi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde herkesin Ece Kozdere'den herkesin içini ısıtan bir hareket geldi.

Bahçelievler Belediyesi’nin başarılı voleybolcusu Ece Kozdere madalyasını alır almaz anneannesinin yanına koştu.

Madalyayı boynundan çıkarıp kilometrelerce öteden kendisini desteklemeye gelen anneannesine veren Ece Kozdere’nin bu hareketi ve anneannesinin gururlu bakışları herkesin yüzünü gülümsetti.