Şampiyon voleybolculardan Trabzonspor'a ziyaret

Amasya’da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Küçük Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olan voleybolcular, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Şampiyon voleybolculardan Trabzonspor'a ziyaret

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Trabzon Sürmene Ayşe Kırali Ortaokulu, 1-5 Haziran tarihleri arasında Amasya’da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Küçük Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldu.

Trabzon adına bir ilke imza atan voleybolcularımız kulübümüzü ziyaret etti.

Ziyarette Genel Sekreterimiz Kemal Ertürk, yönetim kurulu üyelerimiz Coşkun Öztürk ve Ceyhun Eskici'nin yanı sıra, Trabzon Sürmene Ayşe Kırali Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Necmettin Çebi ile yönetici Nurettin Dilaver yer aldı.

Genel Sekreterimiz Kemal Ertürk, futbolda ilklerin kenti olarak bilinen Trabzon'a voleybolda da bir ilke imza atarak Türkiye Şampiyonluğu'nun getirilmesine çok sevindiklerini belirterek, Trabzon'da farklı branşlarda da yetenekli gençlerin olduğunu gösterme adına bu başarıyı önemsediklerini dile getirdi.

Şampiyon voleybolcularımıza ayrıca üzerinde isimlerinin yazılı olduğu formamız hediye edildi. ''

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