Şampiyondan göz yaşartan hareket: Eski Fenerbahçeliye jest

İtalya Basketbol Ligi’nde Bologna şampiyon oldu. Venezia, Milano ve son olarak Bresica’yı 3-0 ile geçen Bologna 17. zaferine ulaştı. İlk iki maçı 90-87 ve 75-65 kazananan Bologna deplasmandaki san karşalaşmadan 96-74 galip ayrıldı. 31 sayı 9 ribaunt ve 5 asistle oynayan Shengelia maçın en değerli oyuncusu seçildi.

ACHILLE POLONARO UNUTULMADI

Maçtan sonra büyük bir sevinç yaşayan Bologna oyuncuları, şu anda miyeloid lösemi tedavisi gören ve Sant'Orsola Malpighi Hastanesi'nde bulunan takım arkadaşları Achille Polonara'yı unutmadı. Bir dönem Fenerbahçe ve Anadolu Efes forması giyen Polonara'nın görüntülü arayan oyuncuların sevinci Bologna takımının resmi hesabından yayınlandı.