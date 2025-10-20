Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana erkek voleybol takımları arasındaki 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, yarın Malatya'da oynanacak.

İlk kez 2009'da düzenlenen kupanın 16'ncısı, yarın saat 17.30'da Orduzu Spor Salonu'nda yapılacak.

Geçen sezon SMS Grup Efeler Ligi şampiyonu olan Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana, kupa için mücadele edecek.

Kupayı 4'er kez müzesine götüren Fenerbahçe, Halkbank ve Ziraat Bankası, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını paylaşıyor. Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor'un ise birer şampiyonluğu bulunuyor.

Yarınki Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana maçının galibi, Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı en fazla kazanan kulüp ünvanını tek başına ele geçirecek.

Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar ve tarihleri şöyle: