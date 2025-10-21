2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında, geçen sezon Efeler Ligi'nde şampiyon olan Ziraat Bankkart ve Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

Malatya'daki Orduzu Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini Fenerbahçe 25-19 kazandı.

İkinci sette 25-22 üstünlük kurarak skoru eşitleyen Ziraat Bankkart, üçüncü seti de 25-18 alarak 2-1 öne geçti.

Son bölümde üstünlüğünü devam ettiren Ziraat Bankkart, seti 25-17, maçı da 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

Beşinci kez zafere ulaşan Ziraat Bankkart, kupayı en çok kazanan takım ünvanını elde etti. Mücadele öncesinde iki takımın da dörder şampiyonluğu bulunuyordu.

Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar ve tarihleri şöyle: