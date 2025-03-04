Şampiyonlar Ligi adeta para saçıyor: Bir takım 100 milyon euro kazanabilir

Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımları, yeni formatın getirdiği yüksek ödül havuzu sayesinde önemli bir mali kazanç bekliyor. UEFA, yalnızca turnuvaya katılım için kulüplere 18,62 milyon euro garanti ödeme yaparken, her galibiyet için 2,1 milyon euro, her beraberlik için 700 bin euro ek gelir sağlıyor.

Ayrıca, takımların lig aşamasındaki sıralamalarına göre 183,15 milyon euro ödül dağıtılıyor. Son 16 turuna yükselen ekipler 11 milyon euro, çeyrek finalistler 12,5 milyon euro, yarı finalistler 15 milyon euro, finalistler 18,5 milyon euro ve şampiyon olan takım 6,5 milyon euro ekstra ödül kazanıyor.

LİVERPOOL'UN GELİRİ 100 MİLYON EUROYU BULABİLİR

Yeni Şampiyonlar Ligi formatı, turnuvada ilerleyen takımlar için büyük bir ekonomik fırsat sunuyor. Ligde ilk sırayı alan Liverpool, doğrudan son 16 turuna yükselmenin getirdiği 11 milyon euroluk ödülle birlikte toplamda 56,92 milyon euro gelir elde etti. İngiliz kulübü, sezon sonunda UEFA’nın belirleyeceği ve eski market pool ile son 5-10 yılın kulüp katsayısını birleştiren yeni sistemle toplamda 100 milyon euroya yaklaşabilir.

Barcelona, grup aşamasını ikinci sırada tamamladığı için kasasına 9,62M€ daha ekledi. Joan Laporta’nın başkanlığını yaptığı kulüp, toplamda 55 milyon 145 bin euro kazandı ve Liverpool’un ardından en çok gelir elde eden takım oldu.

YOUNG BOYS SADECE 275 BİN EURO KAZANABİLDİ

Öte yandan, Real Madrid son 16 turuna yükselerek toplam kazancını 49,77 milyon euroya çıkardı. Ancak Barcelona’dan 6,5milyon euro, Atletico’dan ise yaklaşık 5 milyon euro daha az kazandı. Bunun en büyük sebebi, Madrid’in ligi 11. sırada tamamlaması ve bu pozisyonun sadece 7,15 milyon euro gelir sağlaması oldu.

UEFA, yeni formatla birlikte kulüplere dağıtılan ödül miktarını ciddi şekilde artırdı. Örneğin, turnuvaya katılım ücreti 15,6 milyon eurodan 18,62milyon euroya çıkarıldı. Ayrıca lig aşamasındaki sıralamaya göre 183,15 milyon euro dağıtıldı. Bu çerçevede Liverpool 9,9 milyon euro kazanırken, Young Boys 36. sırada bitirdiği için sadece 275 bin euro alabildi.