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Marsilya'da Tottenham mucizesi

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda son hafta maçlarında Marsilya ile Tottenham, Sporting Lizbon'la da Frankfurt karşı karşıya geldi

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 05:52
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Şampiyonlar Ligi D Grubu'nde nefes kesen maçlar

Marsilya'da Tottenham mucizesi
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Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda nefes kesen maçlar sonunda Tottenham ile Sporting Lizbon üst tura çıktı

Fransa'daki maçta Marsilya Mbemba’nın 45+2. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Tottenham, 54’te Clement Lenglet’in kafa golü beraberliği yakaladı. Maçın 1-1 bitmesi beklenirken 90+5'te Pierre Emile Hojber'le durumu 2-1 yaptı.

Totenham, 11 puanla grubu lider tamamlarken, Marsilya 6 puanla son sırada kaldı.

Alman temsilcisi Frankfurt ise Sporting Lizbon'u deplasmanda 2-1 yendi. Frankfurt ikinci olurken, grupta 7 puanla 3. olan Sporting Avrupa Ligi'ne kaldı.

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