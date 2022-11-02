﻿Marsilya'da Tottenham mucizesi

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda nefes kesen maçlar sonunda Tottenham ile Sporting Lizbon üst tura çıktı
Fransa'daki maçta Marsilya Mbemba’nın 45+2. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Tottenham, 54’te Clement Lenglet’in kafa golü beraberliği yakaladı. Maçın 1-1 bitmesi beklenirken 90+5'te Pierre Emile Hojber'le durumu 2-1 yaptı.
Totenham, 11 puanla grubu lider tamamlarken, Marsilya 6 puanla son sırada kaldı.
Alman temsilcisi Frankfurt ise Sporting Lizbon'u deplasmanda 2-1 yendi. Frankfurt ikinci olurken, grupta 7 puanla 3. olan Sporting Avrupa Ligi'ne kaldı.
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