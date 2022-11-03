﻿Real Madrid 5 attı, Leipzig 4'te kaldı

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda 2 maçta 10 gol atıldı.

Real Madrid, Madrid'de Celtic'i 5-1 yendi. İspanyol devinin gollerini Modric, Rodrygo, Asensio, Vinicius Junior ve Valverde attı. Celtic'in tek golü Jota’dan geldi.

Puanını 13 yapan Real Madrid, grubu lider tamamladı. Celtic 2 puanla son sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında Alman takımı Leipzig, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donets’e fark attı.

Leipzig maçı Christopher Nkunku, Andre Silva, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo'nun golleriyle 4-0 kazandı.

Leipzgi bu sonuçla puanını 12 yaptı ve ikinci sırada bir üst tura yükseldi. Shakhtar Donetsk ise, 6 puanla üçüncü olarak Avrupa Ligi’ne gitti.