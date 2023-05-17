Şampiyonlar Ligi finali cep yakıyor

Inter'in Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasının ardından İtalyan taraftarlar final organizasyonu için harekete geçti.

Şampiyonlar Ligi finali cep yakıyor

Editör: Barış Atakan

Inter, 10 Haziran'da İstanbul'da Manchester City ya da Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi finali oynayacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi satın alınan biletler için ortalık yangın yerine döndü.

MİLANO TARAFTARI ELİNİ ÇABUK TUTUYOR
Ulaşım maliyetleri her saat artarken stadyumdaki tarafsız koltuklar için bilet sarışı çoktan bitti. Milano'dan İstanbul'a gelmek için uçak bileti aramalarında patlama yaşanıyor. Stadın 72 bin seyirci kapasitesi var. UEFA her finalist için 20 bin bilet tahsis etti.

TARAFTAR SERVET ÖDEYECEK
Tarafsız seyirciler için ayrılan biletler için başvurular UEFA tarafından 28 Nisan'da sona erdi. Dört fiyat kategorisi ile biletler 70, 180, 490 ve 690 Euro'ya satıldı. Hali hazırda tükenmiş olan 5 bin 900 Euro (126 bin TL) konaklama dahil biletleri satın almak bile mümkün değil. Önümüzdeki birkaç gün içinde Inter kendi taraftarları için bilet satışlarına başlayacak. Uçak dışında İstanbul'a otobüslerle de gelinmesi gündemde yer alıyor.

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı