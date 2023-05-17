Şampiyonlar Ligi finali cep yakıyor

Editör: Barış Atakan

Inter, 10 Haziran'da İstanbul'da Manchester City ya da Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi finali oynayacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi satın alınan biletler için ortalık yangın yerine döndü.

MİLANO TARAFTARI ELİNİ ÇABUK TUTUYOR

Ulaşım maliyetleri her saat artarken stadyumdaki tarafsız koltuklar için bilet sarışı çoktan bitti. Milano'dan İstanbul'a gelmek için uçak bileti aramalarında patlama yaşanıyor. Stadın 72 bin seyirci kapasitesi var. UEFA her finalist için 20 bin bilet tahsis etti.

TARAFTAR SERVET ÖDEYECEK

Tarafsız seyirciler için ayrılan biletler için başvurular UEFA tarafından 28 Nisan'da sona erdi. Dört fiyat kategorisi ile biletler 70, 180, 490 ve 690 Euro'ya satıldı. Hali hazırda tükenmiş olan 5 bin 900 Euro (126 bin TL) konaklama dahil biletleri satın almak bile mümkün değil. Önümüzdeki birkaç gün içinde Inter kendi taraftarları için bilet satışlarına başlayacak. Uçak dışında İstanbul'a otobüslerle de gelinmesi gündemde yer alıyor.