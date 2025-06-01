Şampiyonlar Ligi finali Galatasaray'ı vurdu: Okan Buruk gidiyor mu?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain'e 5-0 yenilerek kupayı Fransız rakibine kaptıran Inter'de, teknik direktör Simone İnzaghi'nin yol ayrımına geldiği ileri sürüldü.

Suudi Arabistan takımı Al Hilal'den cazip bir teklif aldığı ileri sürülen ancak Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Inzaghi, İtalyan kulübünün yönetimiyle bir araya gelerek geleceğiyle alakalı görüşecek.

Inter yönetimi Şampiyonlar Ligi’nde iki final kaybeden ve ligdeki en güçlü kadroya sahip olmasına karşın şans verilmeyen Napoli’ye şampiyonluk kaptıran Inzaghi ile yola devam etmek istemiyor. Yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen Milano ekibi Galatasaray’la üst üste 3 şampiyonluk yaşayan eski oyuncusu Okan Buruk’u gündemine aldı.

SPORTİF DİREKTÖR OLUMLU RAPOR HAZIRLADI

Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio’nun Okan Buruk teknik direktörlük kariyerini yakından takip ettiği ve kendisini elit bir menajer olmaya aday gördüğü kaydedildi. Genç çalıştırıcının İngiliz ve İtalyanca bilmesinin Inter için şans olduğu kaydedildi.

BURUK AVRUPA’DA KENDİNİ GÖSTERMEK İSTİYOR

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Okan Buruk’un Inter’den teklif gelmesi durumunda gitmeye sıcak baktığı iddia edildi. Galatasaray’da misyonunu doldurduğuna inanan ve üst düzey bir Avrupa takımından teklif gelmesi halinde gitmek istediği öne sürülen Buruk’un, teklif gelmesi halinde ayrılık için izin isteyeceği kaydedildi. Galatasaray’daki şampiyonluklarının yanına Avrupa’da şampiyonluklar eklemek isteyen Buruk, Avrupa liglerinde kupa kazanan ilk hoca olmayı hedefliyor.