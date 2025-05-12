Şampiyonlar Ligi finali hakemi açıklandı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da Inter ile Paris Saint-Germain arasındaki final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek.

Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ HAKEMİ DE AÇIKLANDI

21 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadı'nda Tottenham ile Manchester United arasında oynanacak Avrupa Ligi Final karşılaşmasını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Zwayer'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani olacak.

KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL HAKEMİ IVANA MARTINCIC

Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasında ise Hırvat hakem Ivana Martincic düdük çalacak.

Arsenal ve Barcelona arasında 24 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'in Lisbon kentindeki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Martincic'in yardımcılıklarını Sanja Rodak-Karsic ve Maja Petravic yapacak.

UEFA ayrıca 8 Haziran Pazar günü Münih'de Allianz Arena'da oynanacak UEFA Uluslar Ligi Final maçını İsviçre futbol Federasyonundan Sandro Scharer'ın yöneteceğini, yardımcılıklarını ise Stephane de Almeida ve Jonas Erni'nin yapacağını belirtti.

Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak.