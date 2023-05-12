Şampiyonlar Ligi finali yine İstanbul'dan alınabilir. İşte nedeni

Editör: Fatma Demirkaya

10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir.

KARIŞIKLIK ÇIKMASI DURUMUNDA ALINABİLİR

Daily Mail'de yer alan habere göre; UEFA, Türkiye'deki seçimler sonrası İstanbul'da iç karışıklık çıkması durumunda, Şampiyonlar Ligi finalinin Estadio da Luz'a alınması konusunda Portekiz Futbol Federasyonu ile görüştü.

DAHA ÖNCE 2 KEZ ALINDI

2019-20 yılında İstanbul'da oynanması planlanan final, pandemi sebebiyle alınmış, Portekiz'in Lizbon şehrinde oynanmıştı.

1 yıl sonra yine İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, Türkiye'nin İngiliz hükümetinin Covid kırmızı listesinde bulunması sebebiyle yine Portekiz'e ancak bu kez Porto şehrinde yapılmıştı.