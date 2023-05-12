Şampiyonlar Ligi finali yine İstanbul'dan alınabilir. İşte nedeni

Sayılı günler kalan ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir.

Şampiyonlar Ligi finali yine İstanbul'dan alınabilir. İşte nedeni

Editör: Fatma Demirkaya

10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir.

KARIŞIKLIK ÇIKMASI DURUMUNDA ALINABİLİR
Daily Mail'de yer alan habere göre; UEFA, Türkiye'deki seçimler sonrası İstanbul'da iç karışıklık çıkması durumunda, Şampiyonlar Ligi finalinin Estadio da Luz'a alınması konusunda Portekiz Futbol Federasyonu ile görüştü.

DAHA ÖNCE 2 KEZ ALINDI
2019-20 yılında İstanbul'da oynanması planlanan final, pandemi sebebiyle alınmış, Portekiz'in Lizbon şehrinde oynanmıştı.

1 yıl sonra yine İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, Türkiye'nin İngiliz hükümetinin Covid kırmızı listesinde bulunması sebebiyle yine Portekiz'e ancak bu kez Porto şehrinde yapılmıştı.

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Son Haberler
3 gün yaz sonrası kış. Meteoroloji 13 ili sarı kodla uyardı Güncel
3 gün yaz sonrası kış. Meteoroloji 13 ili sarı kodla uyardı
ABD, Güney Afrika'yı Rusya'ya yardım etmekle suçluyor Dünya
ABD, Güney Afrika'yı Rusya'ya yardım etmekle suçluyor
Fenerbahçe ve Manu'yu eleyen Sevilla son dakika şoku yaşadı. Tansu Sarı yazdı Spor
Fenerbahçe ve Manu'yu eleyen Sevilla son dakika şoku yaşadı. Tansu Sarı yazdı
Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na övgüler yağdırdı. Ameliyat olmuştu Magazin
Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na övgüler yağdırdı. Ameliyat olmuştu
Başsavcılıktan dezenformasyon oluşturan hesaplara soruşturma Teknoloji - Otomotiv
Başsavcılıktan dezenformasyon oluşturan hesaplara soruşturma
Rüyada ilkbahar görmek neye işaret? Rüyada ilkbahar görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada ilkbahar görmek neye işaret? Rüyada ilkbahar görmek ne demek?
Çin savaş gemileri Japonya'nın etrafını sardı. Uzakdoğu'da gerilim yükseliyor Dünya
Çin savaş gemileri Japonya'nın etrafını sardı. Uzakdoğu'da gerilim yükseliyor