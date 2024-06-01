Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'ler belli oldu. Flaş Arda Güler ve Salih Özcan kararı

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Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'ler belli oldu. Flaş Arda Güler ve Salih Özcan kararı

Borussia Dortmund ve Real Madrid dev finalde karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Borussia Dortmund ve Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Londra’da bulunan Wembley Stadyumu’nda oynanacak olan dev final TSİ 22.00’de başlayacak.

Kritik karşılaşma için nefesler tutulurken Real Madrid’in ilk 11’i açıklandı.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Nacho, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior

Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jadon Sancho, Niclas Füllkrug

İlk kez bir Türk’ün Şampiyonlar Ligi kupasını kazanacağı maçta Arda Güler’in oynaması beklenmezken Salih Özcan’ın ise duruma göre sonradan oyuna girmesi muhtemel gözüküyor.

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