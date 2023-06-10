Şampiyonlar Ligi finalinde Stefan Kuntz gelişmesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bu akşam Manchester City ve Inter arasında yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında UEFA Teknik Gözlemci Heyeti’nde yer alacak.

Şampiyonlar Ligi finalinde Stefan Kuntz gelişmesi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bu akşam Manchester City ile Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçını değerlendirecek UEFA Teknik Gözlemci Heyeti'nde yer alacak.

Alman teknik direktör, Avrupa'nın seçkin futbol adamlarının da aralarında olduğu heyet ile birlikte karşılaşmayı tribünden takip edecek. UEFA Teknik Gözlemcileri, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında görev alıyor, müsabakaları, oyuncuları teknik ve taktik açılardan değerlendirip, çeşitli raporlar hazırlıyor. (İHA)

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