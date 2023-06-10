Şampiyonlar Ligi finaline bilet için Taksim Meydanı'nda karaborsa arayışı

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında yaşanacak Şampiyonlar Ligi finali heyecanı öncesi taraftarlar bilet arayışına girdi. İlginç yollara başvuran futbolseverler, Taksim meydanında 'Bilete ihtiyacım var' yazılarıyla bilet aradıklarını belirttiler.

Şampiyonlar Ligi finaline bilet için Taksim Meydanı'nda karaborsa arayışı

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali heyecanı İstanbul'ta yaşanıyor. Karşılaşma öncesi Taksim Meydanı'nda bilet heyecanı yaşanıyor. Manchester City ve Inter taraftarları, ellerinde 'Bilete ihtiyacım var' yazılarıyla son dakika bilet arayışına girdi. Bunun yanı sıra Inter ve Manchester City taraftarları, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

"BİLETE İHTİYACIM VAR"
Taksim Meydanı'nda final maçı için bilet bulmaya çalışan bazı taraftarlar ilginç yollara başvurdu. Ellerinde ve boyunlarında 'Bilete ihtiyacım var' yazıları taşıyan taraftarlar maç için bilet arayışına geçti.

TARAFTARLAR TELAŞA KAPILDI
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kala Manchester City ve Inter taraftarları Taksim Meydanı'na akın etti. Bazıları meydanda kurulan ses sistemi ile coşarken, bazıları da bilet bulma telaşına girdi. Bileti olmayan taraftarlar ellerinde ve boyunlarında İngilizce ve İtalyanca bilet aradıklarını belirten yazılar taşıdı. Taraftarlar maç saati yaklaşınca Olimpiyat Stadı'na doğru yola çıkacak.

1686410684643-152152521512.jpg

Öne Çıkanlar
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Son Haberler
Aziz Yıldırım spor müdürü Mehmet Arslan'ı hırsız göndermesiyle yalanladı Spor
Aziz Yıldırım spor müdürü Mehmet Arslan'ı hırsız göndermesiyle yalanladı
İtfaiye binasından sanat merkezine yolculuk Kültür Sanat
İtfaiye binasından sanat merkezine yolculuk
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz 'Baskı rejimine karşı mücadeleye liderlik yapacağım. Ben bu işi biliyorum' Siyaset
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz 'Baskı rejimine karşı mücadeleye liderlik yapacağım. Ben bu işi biliyorum'
Kontrolden çıkan beton mikseri 6 araca çarparak durdu Yaşam
Kontrolden çıkan beton mikseri 6 araca çarparak durdu
Merkez Bankası Başkanı’nın gizemli sosyal medya hesabı. 8 yıldır tek kelime yazmamış Siyaset
Merkez Bankası Başkanı’nın gizemli sosyal medya hesabı. 8 yıldır tek kelime yazmamış
Dolandırıldığı iddiasıyla motosikletini benzin döküp ateşe verdi Güncel
Dolandırıldığı iddiasıyla motosikletini benzin döküp ateşe verdi