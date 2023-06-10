Şampiyonlar Ligi finaline bilet için Taksim Meydanı'nda karaborsa arayışı

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali heyecanı İstanbul'ta yaşanıyor. Karşılaşma öncesi Taksim Meydanı'nda bilet heyecanı yaşanıyor. Manchester City ve Inter taraftarları, ellerinde 'Bilete ihtiyacım var' yazılarıyla son dakika bilet arayışına girdi. Bunun yanı sıra Inter ve Manchester City taraftarları, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

"BİLETE İHTİYACIM VAR"

Taksim Meydanı'nda final maçı için bilet bulmaya çalışan bazı taraftarlar ilginç yollara başvurdu. Ellerinde ve boyunlarında 'Bilete ihtiyacım var' yazıları taşıyan taraftarlar maç için bilet arayışına geçti.



TARAFTARLAR TELAŞA KAPILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kala Manchester City ve Inter taraftarları Taksim Meydanı'na akın etti. Bazıları meydanda kurulan ses sistemi ile coşarken, bazıları da bilet bulma telaşına girdi. Bileti olmayan taraftarlar ellerinde ve boyunlarında İngilizce ve İtalyanca bilet aradıklarını belirten yazılar taşıdı. Taraftarlar maç saati yaklaşınca Olimpiyat Stadı'na doğru yola çıkacak.