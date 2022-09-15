Benfica Juventus'a kabus gibi çöktü

Sahasında Benfica'ya 2-1 mağlup olan Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Juventus, Benfica'yı konuk etti.
Sezona istediği gibi başlayamayan Juventus, Serie A'da üst üste gelen puan kayıplarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne de deplasmanda 2-1'lik PSG yenilgisiyle başlamıştı.
Juventus, ikinci maçta da umduğunu bulamadı ve bu kez sahasında Benfica'ya 2-1 boyun eğdi.
Juventus'un 4. dakikada Milik ile 1-0 öne geçtiği maçta Benfica'nın gollerini 43. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 55. dakikada David Neres kaydetti.
Bu sonucun ardından Juventus ikinci haftayı da puansız geçerken Benfica ise 6 puana yükseldi.
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