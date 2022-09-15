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Benfica Juventus'a kabus gibi çöktü

İtalya'da sıkıntılı günler geçiren Juventus'a Şampiyonlar Ligi'nde bir darbe de Benfica'dan geldi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 11:29
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Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Juventus'un, Benfica'yı konuk ettiği maçta İtalyanlar adeta kabus gördü

Benfica Juventus'a kabus gibi çöktü
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Sahasında Benfica'ya 2-1 mağlup olan Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Juventus, Benfica'yı konuk etti.

Sezona istediği gibi başlayamayan Juventus, Serie A'da üst üste gelen puan kayıplarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne de deplasmanda 2-1'lik PSG yenilgisiyle başlamıştı.

Juventus, ikinci maçta da umduğunu bulamadı ve bu kez sahasında Benfica'ya 2-1 boyun eğdi.

Juventus'un 4. dakikada Milik ile 1-0 öne geçtiği maçta Benfica'nın gollerini 43. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 55. dakikada David Neres kaydetti.

Bu sonucun ardından Juventus ikinci haftayı da puansız geçerken Benfica ise 6 puana yükseldi.

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