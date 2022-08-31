31 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'daki kabuk değişimi böyle başladı

Trabzonspor'daki kabuk değişimi böyle başladı

Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isterken, çeşitli nedenlerle çok sayıda oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 15:06
Takip Et

Şampiyonlar Ligi hedefiyle çıkılan yeni sezonda yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek olan bordo mavililerde, yaşanan ayrılıklar nedeniyle A takımda kabuk değişimi oldu

Trabzonspor'daki kabuk değişimi böyle başladı
+
Aa
-

Şampiyonlar Ligi hedefiyle çıkılan yeni sezonda yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek olan bordo mavililerde, yaşanan ayrılıklar nedeniyle A takımda kabuk değişimi oldu. Sözleşmesi feshedilen, kiralanan ve takıma yeni katılan oyuncularla birlikte Süper Lig 2022-23 sezonunun ilk 4 haftasında Trabzonspor’un A takım kadrosu yeniden şekillendi.

BÖYLE AYRILIK OLMAZ

Trabzonspor’da sezon bitimiyle beraber peş peşe ayrılıklar yaşanmaya başladı. Şampiyonluk yaşanan sezonda ayrılığı gündemde olan Tymoteusz Puchacz, Antony Nwakaeme, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Erce Kardeşler, Abdülkadir Parmak, Arda Akbulut, Enis Destan, Batuhan Kör, Salih Kavrazlı ve Gervinho ile yollar ayrıldı. Bordo mavililerin başarılı oyuncularından Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir ve son olarak takımın golcüsü Andreas Cornelius’un vedası, bordo mavililerin sürpriz ayrılıkları arasında yer aldı.

VARLIĞINI SÜRDÜRECEK

2022-23 sezonunda kadrosuna önemli takviyeler yapan Trabzonspor’da Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen, Mahmoud Trezeguet, Enis Bardhi, Marc Bartra, Mountassir Lahtimi, Jean-Philippe Gbamin ve Naci Ünüvar takıma katılan yeni isimler arasında yer alıyor. Şampiyonluk sezonunda takımda kiralık olarak bulunan Stefano Denwsil de, bonservis bedeli ödenmeden transfer edilerek yeni sezon kadrosunda varlığını sürdürecek.

DAHA GELECEKLER VAR

Transfer sezonunun bitimine 8 gün kala bordo mavililer transfer çalışmalarını hızlandırdı. Hakları İsviçre kulübü Basel’de bulunan 19 yaşındaki Emirhan Eraslan'ı resmi görüşme yapmak üzere kente getiren bordo mavililer, hücum gücünü artırmak için Umut Bozok'u da renklerine bağlayacak. Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı olan Bozok, bugün saat 15.30’da kente gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Forvet hattına takviye yapmayı planlayan Trabzonspor ayrıca Artem Dovbyk'i de transfer etmek istiyor.

KRONİK SAKATLIKLAR

Trabzonspor’da aşil tendonu sakatlığı nedeniyle yeni sezondaki varlığı tartışmalı olan Bruno Peres’in Trabzon’da yapılacak geniş kapsamlı sağlık kontrolünün ardından bordo mavili takımdaki durumu netleşecek. Geçen sezonda sakatlanarak sezonu kapatan Edgar Ie ile kronik sakatlığı nedeniyle yeni sezon kadrosuna dahil edilmeyen Andres Trondsen’in durumu ise belirsizliğini koruyor.

MASAYA OTURACAKLAR

Öte yandan Trabzonspor’da kadro dışı olan Fode Koita haricinde Anastasios Bakasetas, Jean Evrard Kouassi ve Manolis Siopis’in de ismi transfer iddialarıyla anılıyor. Trabzonspor yine kanat oyuncusu Djaniny Semedo’nun sözleşmesinin uzatılması konusunda oyuncuyla masaya oturmaya hazırlanıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
1
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
﻿Edirne'de indirim izdihamı
2
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
3
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
﻿Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili
4
﻿Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
5
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
﻿Kılıçdaroğlu öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz
6
﻿Kılıçdaroğlu öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz
﻿Daha önce SADAT iddialarını gündeme getirmişti. Sedat Peker'den Athena'yı hedef gösteren Nevzat Tarhan'a cevap
7
﻿Daha önce SADAT iddialarını gündeme getirmişti. Sedat Peker'den Athena'yı hedef gösteren Nevzat Tarhan'a cevap
﻿Voleybolda olmadı. Boccede çifte şampiyonluk yaşadı
﻿Voleybolda olmadı. Boccede çifte şampiyonluk yaşadı
﻿Voleybolda olmadı. Boccede çifte şampiyonluk yaşadı
﻿Bahçeden avokado çalan hırsız suçüstü yakalandı
﻿Bahçeden avokado çalan hırsız suçüstü yakalandı
﻿Bahçeden avokado çalan hırsız suçüstü yakalandı
﻿Reflüyü kökten kurutacak gıdalar
﻿Reflüyü kökten kurutacak gıdalar
﻿Reflüyü kökten kurutacak gıdalar
﻿Karaman Kazancı Belediyesi 19 işçi alacak
﻿Karaman Kazancı Belediyesi 19 işçi alacak
﻿Karaman Kazancı Belediyesi 19 işçi alacak
﻿Sürücüler dikkat! 12 ilde hayata geçti
﻿Sürücüler dikkat! 12 ilde hayata geçti
﻿Sürücüler dikkat! 12 ilde hayata geçti
﻿Trabzonspor'daki kabuk değişimi böyle başladı
﻿Trabzonspor'daki kabuk değişimi böyle başladı
﻿Trabzonspor'daki kabuk değişimi böyle başladı
﻿Tolga Ciğerci'nin yeni takımı belli oldu
﻿Tolga Ciğerci'nin yeni takımı belli oldu
﻿Tolga Ciğerci'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ökse otu çayı nelere iyi gelir?
﻿Ökse otu çayı nelere iyi gelir?
﻿Ökse otu çayı nelere iyi gelir?
﻿Tokat Pazar SYDV işçi alacak
﻿Tokat Pazar SYDV işçi alacak
﻿Tokat Pazar SYDV işçi alacak
﻿Polis memurunu darbeden şüpheli tutuklandı
﻿Polis memurunu darbeden şüpheli tutuklandı
﻿Polis memurunu darbeden şüpheli tutuklandı
﻿Uzmanı sigarayı bırakamamanın nedenini açıkladı
﻿Uzmanı sigarayı bırakamamanın nedenini açıkladı
﻿Uzmanı sigarayı bırakamamanın nedenini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.