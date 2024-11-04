Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! İşte 4. haftanın programı...

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Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! İşte 4. haftanın programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla start alacak. Haftanın açılışında PSV-Girona ve Slovan Bratislava-Dinamo Zagreb maçları oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi yarın açılacak.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

4. HAFTA PROGRAMI

Devler Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

4 KASIM SALI

20.45 PSV (Hollanda)-Girona (İspanya)
20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya)
23.00 Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere)
23.00 Lille (Fransa)-Juventus (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya)
23.00 Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)

6 KASIM ÇARŞAMBA

20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz)
23.00 Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya)
23.00 Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa)
23.00 Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya)

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