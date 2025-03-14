Şampiyonlar Ligi için büyük fırsat kaçtı! İşte ülke puanındaki son durum

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Şampiyonlar Ligi için büyük fırsat kaçtı! İşte ülke puanındaki son durum

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a elenmesi sonrası ülke puanındaki son durum belli oldu. Beşiktaş ve Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe’nin de elenmesi ile birlikte Şampiyonlar Ligi için büyük fırsat kaçtı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a elenmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe'nin Avrupa'ya veda etmesiyle birlikte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında Çekya'yı geçme ihtimali kalmadı.

Çekya'nın tek temsilcisi Viktoria Plzen'in Lazio'ya elenmesine rağmen Fenerbahçe'nin Rangers engelini geçememesi sonrası Türkiye, ülke puanı sıralamasında 9. sıraya yükselme fırsatını tepti.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE DİREKT KATILACAK

Bu sene Avrupa'da topladığımız puanlar sonrası Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Lig'ne direkt katılacak. Ligi 2. bitiren takım Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak. UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek.. Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak.

Ülke puanındaki son durum şöyle:

1- İngiltere: 109.982

2- İtalya: 95.293

3- İspanya: 92.239

4- Almanya: 85.831

5- Fransa: 71.379

6- Hollanda: 66.983

7- Portekiz: 67.150

8- Belçika: 56.850

9- Çekya: 44.100

10- TÜRKİYE: 43.900

11- Yunanistan: 39.312

12- Norveç: 38.937

13- Avusturya: 36.050

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