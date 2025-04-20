Şampiyonlar Ligi için büyük lüks! Bir takım daha gidecek

UEFA'nın organize ettiği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final maçlarının rövanşları 15-17 Nisan tarihleri arasında oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, PSG, Inter ve Barcelona; Avrupa Ligi'nde Manchester United, Tottenham, Athletic Bilbao ve Bodo/Glimt; Konferans Ligi'nde ise Chelsea, Djurgarden, Fiorentina ve Real Betis yarı finale kalmaya hak kazanan takımlar oldu.

Avrupa kupalarında bu sene uygulanan yeni formatta iki lige bir önceki sezondaki performansa göre Şampiyonlar Ligi'nde iki ekstra takım hakkı tanınmıştı.

2024/25 sezonunda bu ligler İspanya ve İtalya olurken 2025/26 sezonu için ekstra takım hakkına sahip olacak ikinci lig de belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final ilk maçlarının ardından İngiltere Premier Lig ekstra takım hakkına sahip olurken rövanş karşılaşmalarının ardından LaLiga ek kontenjanı garantiledi.

Böylece LaLiga'da sezonu beşinci sırada tamamlayan takım da 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Barcelona'nın lider olduğu ve 32. haftasının devam ettiği LaLiga'da ilk 5 şu şekilde: