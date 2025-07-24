Kadın Futbol Süper Ligi’nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu’nda 30 Temmuz’da Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşılaşacak. Tur atlamaları halinde 3 Ağustos’ta İsrail ekibi FC Kiryat Gat ile mücadele edecekler.

Teknik direktör Hasan Vural yönetiminde hazırlıklarını sürdüren FOMGET, Şampiyonlar Ligi grup etabına kalmayı hedefliyor.

HASAN VURAL: İNANCIMIZ TAM, HAZIRLIKLAR TAMAM

Takımın yeni teknik direktörü Hasan Vural, “Geçen sezon çok başarılı bir takım vardı. Bu sezon da aynı performansı devam ettirmek istiyoruz. İlk hedefimiz Neftçi, sonra Kiryat Gat. Analizlerimizi yaptık, planlarımız hazır” dedi.

Vural ayrıca bu sezon kurulan kadroda 22 kaliteli oyuncunun yer aldığını ve hem lig hem de Avrupa’da başarı hedeflediklerini vurguladı.

SELDA AKGÖZ: BU GALİBİYET ŞİDDET GÖREN KADINLARA ARMAĞAN OLACAK

Takım kaptanı Selda Akgöz, Neftçi maçına büyük önem verdiklerini belirtti. Akgöz, “Geçmişte erken elendiğimiz tecrübelerden ders aldık. Bu kez daha hazırlıklıyız. Kazanırsak bu galibiyeti, cinayetlere kurban giden ve şiddete uğrayan kadınlara armağan edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akgöz ayrıca, Türkiye’yi kadın futbolunda en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ve her geçen gün kadın futboluna olan ilginin arttığını da sözlerine ekledi.

KUÇ: BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DE GOLLERİMİ ATACAĞIM

Geçtiğimiz sezonun gol kraliçesi Karadağlı forvet Armisa Kuç ise Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle takımına katkı sağlamak istediğini söyledi. “Geçen sezon 30 gol attım, bu yıl Avrupa’da da gol atmak istiyorum. Takıma, teknik ekibe güveniyorum” diyen Kuç, FOMGET’in grup aşamasına kalacağına inandığını belirtti.