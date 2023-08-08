Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bir taraftar öldü. UEFA kırmızı alarma geçti

Yunanistan'da AEK ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi eleme maçı öncesinde 1 taraftar hayatını kaybettiği için UEFA maçı erteleme kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk ayağında oynanacak olan AEK - Dinamo Zagreb maçı öncesi, taraftarlar arasındaki kavgada bir AEK taraftarı hayatını kaybetti.

Yunan basınından Skai'nin haberine göre; iki takımın taraftar grupları arasında yaşanan arbedede bıçaklanan 29 yaşındaki bir AEK taraftarı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaylar sonrası en az 9 taraftarında yaralandığı belirtildi.