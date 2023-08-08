Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bir taraftar öldü. UEFA kırmızı alarma geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak AEK- Dinamo Zagreb maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Karşılaşma öncesi çıkan kavgada 1 kişi hayatının kaybetmesi üzerine UEFA, maçı erteleme kararı aldı.

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bir taraftar öldü. UEFA kırmızı alarma geçti

Yunanistan'da AEK ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi eleme maçı öncesinde 1 taraftar hayatını kaybettiği için UEFA maçı erteleme kararı aldı.

NE OLMUŞTU?
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk ayağında oynanacak olan AEK - Dinamo Zagreb maçı öncesi, taraftarlar arasındaki kavgada bir AEK taraftarı hayatını kaybetti.
Yunan basınından Skai'nin haberine göre; iki takımın taraftar grupları arasında yaşanan arbedede bıçaklanan 29 yaşındaki bir AEK taraftarı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaylar sonrası en az 9 taraftarında yaralandığı belirtildi.

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