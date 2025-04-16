Şampiyonlar Ligi maçında inanılmaz hata! Oyuncular ne yapacağını şaşırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG 3-1 kazandığı ilk maçı rövanşında Aston Villa deplasmanına çıktı.

Maç öncesi seremonide büyük bir hata yapılırken, özellikle PSG forması giyen futbolcuların yapılan hataya verdiği tepki gecenin en çok konuşulan konularından oldu.

Villa Park'taki seremonide Şampiyonlar Ligi müziği yerine UEFA Avrupa Ligi müziği çalındı. O anlar sosyal medyada viral olurken, PSG forması giyen futbolcuların yaşadığı şaşkınlık yayına yansıdı.

Seremoninin ardından futbolcuların sahaya dağıldığı anda ise hata fark edildi ve bu kez Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

Aston Villa, dev mücadelede 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazansa da yarı finale çıkan taraf, ilk maçta aldığı galibiyetin avantajı ile PSG oldu.