Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray'ın istediği oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Galatasaray, yoğun fikstür nedeniyle TFF'ye Eyüpspor maçının tarihinin değiştirilmesi yönünde başvuruda bulunmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın tarihinin değiştiğini açıkladı.
Daha önce 14 Eylül Pazar günü oynanacağı duyurulan İkas Eyüpspor-Galatasaray karşılaşması, iki kulübün ortak talebi üzerine bir gün öne çekildi. Karşılaşma, 13 Eylül Cumartesi günü oynanacak.