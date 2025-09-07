Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray'ın istediği oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray'ın istediği oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın E.Frankfurt ile oynayacağı maç öncesi TFF'ye yaptığı başvuru Eyüpspor'un da onayıyla kabul edildi. Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Eyüpspor-Galatasaray karşılaşmasının günü değiştirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Galatasaray, yoğun fikstür nedeniyle TFF'ye Eyüpspor maçının tarihinin değiştirilmesi yönünde başvuruda bulunmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın tarihinin değiştiğini açıkladı.

Daha önce 14 Eylül Pazar günü oynanacağı duyurulan İkas Eyüpspor-Galatasaray karşılaşması, iki kulübün ortak talebi üzerine bir gün öne çekildi. Karşılaşma, 13 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Son Haberler
Popüler restoran zinciri mali krizle boğuşuyor!
Popüler restoran zinciri mali krizle boğuşuyor!
Ünlü gazeteciden zor soru: YSK bunu nasıl izah edecek
Ünlü gazeteciden zor soru: YSK bunu nasıl izah edecek
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz"
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz"
Cemre Baysel ve Blok3 aşk mı yaşıyor? Karaköy’de gizemli yemek!
Cemre Baysel ve Blok3 aşk mı yaşıyor?
Durankaya’da korkutan yangın
Durankaya’da korkutan yangın