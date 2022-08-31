Kadın futbol takımı antrenmanında bir tek şut bile kaleyi bulmadı

Karşılaşma öncesinde şut idmanı yapan Lyon Kadın futbol takımı oyuncularının kaleyi bulmakta zorlandıkları anlar kameralara böyle yansıdı.
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ŞAMPİYONU OLDULAR
Kadın futbolunda Avrupa'nın 1 numaralı kupasının finalinde İspanya'nın Barcelona takımı ile Fransa temsilcisi Olimpik Lyon, İtalya'daki Juventus Stadı'nda karşılaşmıştı.
Olimpik Lyon'a kupayı getiren golleri 6. dakikada Amandine Henry, 23. dakikada Ada Hegerberg ve 33. dakikada Catarina Macario attı. Barcelona'nın tek golü 41. dakikada Alexia Putellas Segura'dan geldi.
Fransız temsilcisi, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'den sonra kupayı 8. kez müzesine götürdü.
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