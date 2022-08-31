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Kadın futbol takımı antrenmanında bir tek şut bile kaleyi bulmadı

Lyon kadın takımının şut idmanı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 14:49
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 14:50
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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Lyon kadın takımının şut antrenmanında kaleyi bulan 1 şut dahi olmaması kameralara böyle yansıdı

Kadın futbol takımı antrenmanında bir tek şut bile kaleyi bulmadı
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Karşılaşma öncesinde şut idmanı yapan Lyon Kadın futbol takımı oyuncularının kaleyi bulmakta zorlandıkları anlar kameralara böyle yansıdı.

HEM DE ŞAMPİYONLAR LİGİ

ŞAMPİYONU OLDULAR

Kadın futbolunda Avrupa'nın 1 numaralı kupasının finalinde İspanya'nın Barcelona takımı ile Fransa temsilcisi Olimpik Lyon, İtalya'daki Juventus Stadı'nda karşılaşmıştı.

Olimpik Lyon'a kupayı getiren golleri 6. dakikada Amandine Henry, 23. dakikada Ada Hegerberg ve 33. dakikada Catarina Macario attı. Barcelona'nın tek golü 41. dakikada Alexia Putellas Segura'dan geldi.

Fransız temsilcisi, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'den sonra kupayı 8. kez müzesine götürdü.

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Benjamin Toşak
31.08.2022 15:03
Bunlar defans oyuncusu, tehlikeyi savuşturma çalışması yapıyorlar.  
 
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