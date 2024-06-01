Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid. Arda Güler tarihe geçti

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde zafer Real Madrid'in oldu...

Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği İspanyol devi, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan finalde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yendi, şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Dortmund gole yakın olan taraftı. Özellikle Adeyemi ve Füllkrug ile net fırsatlar yakaladılar. Ancak ilk yarı 0-0 sona erdi.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. Beklenen gol 74. dakikada geldi. Sol kanattan kullanılan kornerde iyi yükselen Dani Carvajal kafayla topu filelere gönderdi.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde sahneye Vinicius Junior çıktı. Skoru 2-0'a getiren Brezilyalı yıldız, Real Madrd'i şampiyonluğa taşıdı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler karşılaşmada süre almadı. Milli futbolcumuz Arda Güler, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan ilk Türk futbolcu unvanını aldı.

Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan da mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Real Madrid 18. kez oynadığı finalde 15. kez Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürdü. İspanyol devi, iki yıl aradan sonra Devler Ligi'nde yeniden kupa sevinci yaşadı.