Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5.haftasında sahasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, ilk 8 için büyük bir avantaj kaybederken, yapay zeka, normal sezonun geri kalanını simüle etti.

Şampiyonlar Ligi simüle edildi! Galatasaray'ı korkutan yüzde - Resim : 2

GALATASARAY'IN İLK 8 İHTİMALİ ÇOK AZ!

Football Meets Data’nın paylaştığı verilere göre: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin bormal sezonunu 17. sırada tamamlayacak. Aslan'ın ilk 8 takım arasında yer almasına ise yüzde 4 ihtimal verildi.

Arsenal, Bayern Münih, PSG, Real Madrid, Inter, Chelsea, Manchester City ve Borussia Dortmund ise Şampiyonlar Ligi’nin normal sezonunu ilk 8’de bitirme ihtimali en yüksek takımlar olarak belirlendi.

