Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu

Erkekler ve kadınlarda Türkiye'nin CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcileri; Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ve Ziraat Bankası bugün, yarın ve perşembe günü yarı final maçlarında sahne alacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) temsilcilerimizin maçlarının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Fenerbahçe Opet bu akşam saat 22.00'de İtalyan ekibi Allianz Vero Volley Milano ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Tivibu Spor/S Sport Plus'tan ekranlara gelecek.

Eczacıbaşı Dynavit de perşembe günü saat 22.30'da Carrro Imoco Conegliano ile İtalya'da kozlarını paylaşacak. Bu maçın yayıncıı ise Red Bull TV/Tivibu Spor.

Ziraat Bankası ise Polonya'dan Jastrzebski Wegiel ile deplasmanda kapışacak. Saat 22.30'da start alacak mücadeleyi TRT Spor Yıldız yayınlayacak.