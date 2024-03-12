Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu

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Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu
Ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden kulüplerimizin maçlarının şifresiz yayınlanacağını açıklandı.

Erkekler ve kadınlarda Türkiye'nin CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcileri; Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ve Ziraat Bankası bugün, yarın ve perşembe günü yarı final maçlarında sahne alacak.

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Fenerbahçe Opet bu akşam saat 22.00'de İtalyan ekibi Allianz Vero Volley Milano ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Tivibu Spor/S Sport Plus'tan ekranlara gelecek.

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Eczacıbaşı Dynavit de perşembe günü saat 22.30'da Carrro Imoco Conegliano ile İtalya'da kozlarını paylaşacak. Bu maçın yayıncıı ise Red Bull TV/Tivibu Spor.

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Ziraat Bankası ise Polonya'dan Jastrzebski Wegiel ile deplasmanda kapışacak. Saat 22.30'da start alacak mücadeleyi TRT Spor Yıldız yayınlayacak.

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