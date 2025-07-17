Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

İrlanda ekibi Shelbourne, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kuzey İrlanda temsilcisi Linfield ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı.
Bulgaristan'ın Ludogorets takımı ise 1-0 galip geldiği ilk karşılaşmanın rövanşında konuk olduğu Belarus ekibi Dinamo Minsk ile uzatma devreleri sonunda 2-2 berabere kalarak üst tura çıktı.
Daha önce Kairat (Kazakistan), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), Hamrun Spartans (Malta), KuPS Kuopio (Finlandiya), Malmö (İsveç), RFS (Letonya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Drita (Kosova), FCSB (Romanya), Breidablik (İzlanda), Zrinjski (Bosna Hersek) ve Noah (Ermenistan), rakiplerini geçerek 2. eleme turuna kalmıştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları, 22-23 ve 29-30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TUR EŞLEŞMELERİ
Şampiyonlar Yolu Eşleşmeleri
RFS (Letonya) vs Malmö (İsveç)
Hamrun Spartans (Malta) vs Dinamo Kiev (Ukrayna)
Pafos (Kıbrıs) vs Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) vs Kızılyıldız (Sırbistan)
Noah (Ermenistan) vs Ferencváros (Macaristan)
Lech Poznań (Polonya) vs Breidablik (İzlanda)
Kopenhag (Danimarka) vs Drita (Kosova)
Rijeka (Hırvatistan) vs Ludogorets (Bulgaristan)
Shkëndija (Kuzey Makedonya) vs FCSB (Romanya)
Slovan Bratislava (Slovakya) vs Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)
Shelbourne (İrlanda) vs Qarabağ (Azerbaycan)
KuPS Kuopio (Finlandiya) vs Kairat Almaty (Kazakistan)
Lig Yolu Eşleşmeleri
Brann (Norveç) vs Salzburg (Avusturya)
Viktoria Plzeň (Çekya) vs Servette (İsviçre)
Rangers (İskoçya) vs Panathinaikos (Yunanistan)