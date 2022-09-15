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Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi A, E, F, G ve H gruplarında 9 maç oynandı. Gecenin maçında Manchester City 1-0 geriye düştüğü mücadelede Borussia Dortmund'u 2-1 yendi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 02:02
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Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta sona erdi

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta sona erdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, E, F, G ve H gruplarında 2. maçlar tamamlandı. Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla turnuvanın en başarılı takımı Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Leipzig maçını 2-0 kazandı.

Valverde'nin 80 ve Asensio'nun 90+1'inci dakikadaki golüyle sahadan galip ayrılan Real Madrid, 6 puanla F Grubu'nun zirvesine yerleşti.

Chelsea, yeni teknik direktörü Graham Potter'ın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Salzburg'u ağırladı.

E Grubu'ndaki mücadele, Chelsea'den Sterling'in 48 ve Salzburg'dan Okafor'un 75. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.

Salzburg puanını 2'ye, Chelsea de bire yükseltti.

CITY GERİDEN GELİP KAZANDI

G Grubu'nun iddialı takımları arasındaki mücadelede ise Manchester City ile Borussia Dortmund karşılaştı.

Misafir ekip Borussia Dortmund, Bellingham ile 56. dakikada öne geçti. Fakat Manchester City, Stones'un 80 ve Haaland 84. dakikadaki golleriyle rakibini 2-1 yendi.

Eski takımının ağlarını sarsan Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 26'ya yükseltti.

Manchester City 6 puanla liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund 3 puanda kaldı.

Milan, E Grubu'na Chelsea galibiyetiyle başlayarak sürprize imza atan Dinamo Zagreb'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, Giroud'nun (penaltıdan) 45, Saelemaekers'in 47 ve Pobega'nın 77. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Puanını 4'e çıkaran Milan grubun zirvesine yerleşirken, Dinamo Zagreb 3 puanda kaldı.

F Grubu'ndaki Shakhtar Donetsk-Celtic müsabakası ise 1-1 sonuçlandı. Celtic'in golü 10. dakikada Bondarenko'dan (kendi kalesine), Shakhtar Donetsk'in golü de 29. dakikada Mudryk'ten geldi.

Shakhtar Donetsk puanını 4'e yükseltti, Celtic ise ilk puanını aldı.

İkinci haftanın ikinci gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu

Rangers (İskoçya) - Napoli (İtalya): 0-3

E Grubu

Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 1-1

Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-1

F Grubu

Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 2-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Celtic (İskoçya): 1-1

G Grubu

Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-1

Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya): 0-0

H Grubu

Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 1-2

Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3

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