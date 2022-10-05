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Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta gollü başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürüyor. Devler Ligi’nde bugün 8 maç oynanırken, günün en önemli müsabakasında kazanan Inter oldu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 00:55
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Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta gollü başladı

Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta gollü başladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda A, B, C ve D grubunda 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Günün ilk karşılaşmalarında Bayern Münih, Viktoria Plzen’i konuk etti. Alman devi, ilk dakikalardan itibaren rakibine uyguladığı oyun üstünlüğü sonrası karşılaşmayı da 5-0’lık sonuçla kazandı.

Diğer maçta ise Marsilya, Sporting Lizbon’u 4-1 mağlup ederken milli futbolcu Cengiz Ünder mücadeleye 11’de başladı.

C grubunda sonucu merakla beklenen maçta Inter, Barcelona’yı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası dışından attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.

A grubunda oynadığı 2 maçı kazanan İtalyan temsilcisi Napoli ise, Ajax’a deplasmanda 6 gol atarken, Liverpool da evinde Rangers’ı 2-0’la geçti.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Liverpool: 2 - Rangers: 0

Ajax: 1 - Napoli: 6

Porto: 2 - Bayer Leverkusen: 0

Club Brugge: 2 - Atletico Madrid: 0

Bayern Münih: 5 - Viktoria Plzen: 0

Inter: 1 - Barcelona: 0

Marsilya: 4 - Sporting Lizbon: 1

E. Frankfurt: 0 - Tottenham: 0

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftada yarın E, F, G ve H grubunda toplam 8 karşılaşma oynanacak. (İHA)

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