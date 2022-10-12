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Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta sürprizlerle başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürerken, sürpriz sonuçlar yaşandı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 00:30
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Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta sürprizlerle başladı

Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta sürprizlerle başladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda E, F, G ve H grubunda 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. 19.45 seansında oynanan karşılaşmalar sürpriz sonuçlar yaşandı. İlk 3 maçını kazanan Manchester City, Danimarka’da Kopenhag ile golsüz berabere kalırken, İtalyan temsilcisi Juventus ise Maccabi Haifa’ya 2-0 mağlup oldu. Saat 22.00’de başlayan maçlardan E grubunda gecenin en önemli mücadelesi olan Milan - Chelsea maçında gülen taraf 2-0’lık sonuçla İngiliz ekibi oldu. Son şampiyon Real Madrid ise Polonya’da oynanan maçta Shakhtar karşısında beraberlik golünü 90+5’te Rüdiger ile bulurken, Paris Saint-Germain ise Benfica ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb: 1 - RB Salzburg: 1

Milan: 0 - Chelsea: 2

Shakhtar: 1 - Real Madrid: 1

Celtic: 0 - RB Leipzig: 2

Kopenhag: 0 - Manchester City: 0

B. Dortmund: 1 - Sevilla: 1

Maccabi Haifa: 2 - Juventus: 0

Paris Saint-Germain: 1 - Benfica: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftada yarın A, B, C ve D grubunda toplam 8 karşılaşma oynanacak.

(İHA)

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