Devler Ligi heyecanı başlıyor. 5 dev maç yarın

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 5. hafta karşılaşmaları başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda E, F, G, H grupları, 26 Ekim Çarşamba günü ise A, B, C, D gruplarındaki maçlar oynanacak.



Maç programı (TSİ) şöyle:



25 EKİM SALI



19.45 Salzburg (Avusturya) - Chelsea (İngiltere)



19.45 Sevilla (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)



22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Milan (İtalya)



22.00 Celtic (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)



22.00 Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)



22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere)



22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail)



22.00 Benfica (Portekiz) - Juventus (İtalya)



26 EKİM ÇARŞAMBA



19.45 Club Brugge (Belçika) - Porto (Portekiz)



19.45 Inter (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)



22.00 Napoli (İtalya) - Rangers (İskoçya)



22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)



22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya)



22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)



22.00 Tottenham (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz)



22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olimpik Marsilya (Fransa)