Şampiyonlar Ligi’nde 6. haftanın programı belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı yarın başlıyor. Yıldız oyuncuların sahaya çıkacağı dev organizasyon yine birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak. Milli oyuncularımızdan Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter yarın deplasmanda Leverkusen’e karşı 3 puan almak için mücadele edecek. Arda Güler’in takımı Real Madrid ise İtalya deplasmanında Atalanta’ya konuk olacak.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica ise kendi evinde Bologna’yı ağırlayacak.

İşte Şampiyonlar Ligi’nde 6. Haftanın programı:

10 Aralık Salı:



20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya)

20.45 Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere)

23.00 Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya)

23.00 Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa)

23.00 Brest (Fransa)-PSV (Hollanda)



11 Aralık Çarşamba:



20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya)

23.00 Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa)

23.00 Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Sparta Prag (Çekya)

23.00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)