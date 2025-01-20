Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta heyecanı yarın başlıyor. Milli oyuncular sahaya çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi 21 Ocak Salı günü 9 maçla açılacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, 21 Ocak Salı günü ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Yarının dikkat çeken mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, Barcelona’yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi’nde büyük çöküş yaşayan PSG ise Manchester City’ye karşı galibiyet için sahaya çıkacak.

Öte yandan Atletico Madrid ise Bayer Leverkusen’i ağırladığı amaçta galibiyet parolası ile sahada olacak.



Devler Ligi"nde 7. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:



21 Ocak Salı:



20.45 Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya)



20.45 Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)



23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya)



23.00 Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya)



23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)



23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)



23.00 Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa)



23.00 Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)



23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV (Hollanda)



22 Ocak Çarşamba:



20.45 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz)



20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa)



23.00 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya)



23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere)



23.00 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya)



23.00 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)



23.00 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre)



23.00 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya)



23.00 Milan (İtalya)-Girona (İspanya)