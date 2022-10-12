12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Napoli Şampiyonlar Ligi'nde 4'de 4 yaptı

Napoli Şampiyonlar Ligi'nde 4'de 4 yaptı

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Napoli ile Ajax karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 21:50
Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı yenen Napoli 4'te 4 yaptı

Napoli Şampiyonlar Ligi'nde 4'de 4 yaptı
+
Aa
-

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Napoli, kazanmaya devam ediyor. İtalyan ekibi, A Grubu 4. maçında konuk ettiği Ajax'ı 4-2 mağlup etti.

Napoli'ye üç puanı getiren golleri 4'te Hirving Lozano, 16'da Giacomo Raspadori, 62'de penaltıdan Khvicha Kvaratskhelia ve 89'da Victor Osimhen kaydetti.

Hollanda temsilcisi Ajax'ın maçtaki gollerini ise 49'da Davy Klaassen ve 83'te penaltıdan Steven Bergwijn attı.

Napoli'de eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae 90 dakika sahada kalırken, yine başarılı bir performans ortaya koydu.

NAPOLI 4'TE 4 YAPTI
Devler Ligi'nde fırtına gibi esen ve son 16 turunu garantileyen Napoli puanını 12'ye çıkarırken, gol sayısını da 17'ye yükseltti.

Ajax ise 3 puanda kaldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
1
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
2
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
3
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
4
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
5
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
6
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
7
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
﻿ABD: Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz
﻿ABD: Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz
﻿ABD: Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz
﻿AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor
﻿AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor
﻿AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor
﻿MSB acı haberi duyurdu. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
﻿MSB acı haberi duyurdu. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
﻿MSB acı haberi duyurdu. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
﻿AB'den İran'a yaptırım mesajı
﻿AB'den İran'a yaptırım mesajı
﻿AB'den İran'a yaptırım mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.