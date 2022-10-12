Napoli Şampiyonlar Ligi'nde 4'de 4 yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Napoli, kazanmaya devam ediyor. İtalyan ekibi, A Grubu 4. maçında konuk ettiği Ajax'ı 4-2 mağlup etti.

Napoli'ye üç puanı getiren golleri 4'te Hirving Lozano, 16'da Giacomo Raspadori, 62'de penaltıdan Khvicha Kvaratskhelia ve 89'da Victor Osimhen kaydetti.

Hollanda temsilcisi Ajax'ın maçtaki gollerini ise 49'da Davy Klaassen ve 83'te penaltıdan Steven Bergwijn attı.

Napoli'de eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae 90 dakika sahada kalırken, yine başarılı bir performans ortaya koydu.

NAPOLI 4'TE 4 YAPTI

Devler Ligi'nde fırtına gibi esen ve son 16 turunu garantileyen Napoli puanını 12'ye çıkarırken, gol sayısını da 17'ye yükseltti.

Ajax ise 3 puanda kaldı.