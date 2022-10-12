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Atletico Madrid tur şansını zora soktu: Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Atletico Madrid, evinde Club Brugge'yi ağırladı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 21:54
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Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Club Brugge golsüz berabere kaldı

Atletico Madrid tur şansını zora soktu: Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Belçika ekibi Club Brugge, İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk etti.

İlk üç maçı 9 puanla ve gol yemeden geçen Club Brugge, yalnızca 3 puanı bulunan Atletico Madrid deplasmanında istediğini aldı.

Atletico Madrid'in baskılı oyununa göğüs geren Club Brugge sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmayı başardı. Belçika ekibinde Kamal Sowah 82. dakikada gördüğü sarı kartın ardından topa vurdu ve ikinci kırmızı kartla oyundan atıldı.

0-0'lık beraberliğin ardından Club Brugge 10 puana yükselirken son 16'ya göz kırptı. Belçika ekibi dördüncü maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

4 puana ulaşan Atletico Madrid ise grup etabının bitimine iki maç kala son 16 şansını zora soktu.

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