Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk. Kupayı Türk kaldıracak

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in rakibi Manchester City olmasının ardından turnuvada bir ilk gerçekleşecek.

Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk. Kupayı Türk kaldıracak

Editör: Ufuk Cingöz

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final maçlarının ardından, İstanbul’da oynanacak finalde kupanın tarihte ilk kez bir Türk oyuncunun elinde yükselmesi Manchester City'nin Real Madrid'i elemesiyle kesinleşti. İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı finalde, 10 Haziran Cumartesi günü İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşılaşacak.

DEVLER LİGİ'NDE BİR İLK
Manchester City’nin kaptanı İlkay Gündoğan ile Inter’in kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kendi müzesine götürmeye çalışacak. Hem Çalhanoğlu hem de Gündoğan takımlarında kaptanlık yaparken, final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak. Her iki durumda da “Devler Ligi” kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek.

10’DAN FAZLA MAÇA ÇIKTILAR
AA’nın aktardığı bilgilere göre bu sezon Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Manchester City’nin kaptanı İlkay Gündoğan 12, Inter’in kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise 11 “Devler Ligi” mücadelesinde ter döktü. Bu karşılaşmalarda her iki oyuncu da 1’er gol ve 2’şer asistlik performans sergiledi. Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen 4 Türk futbolcu; Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, final maçında rakiplerine yenilerek kupayı kazanma başarısı gösteremedi.

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