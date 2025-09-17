Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk gecesi daha: Dün Kenan bugün Hakan!

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında milli yıldızlar sahne almaya devam ediyor. Kenan Yıldız'ın dün 1 gol, 1 asistlik performansının ardından bugün de Hakan Çalhanoğlu yaptığı 2 asistle Inter'e galibiyeti getirerek geceye damgasını vurdu.

Hakan Çalhanoğlu ???? Marcus Thuram iş birliği ????



2 korner 2 gol ⚽???? pic.twitter.com/A0sBLVQtcC — TRT Spor (@trtspor) September 17, 2025

HAKAN ÇALHANOĞLU İLE MARCUS THURAM'IN İŞ BİRLİĞİ

Ajax deplasmanında Hakan Çalhanoğlu'nun 42 ve 47'inci dakikalarda kornerden kestiği ortalarla Marcus Thuram'a yaptığı asistler, 3 puanı Inter'in hanesine yazıdrdı.

Serie A devi Hakan Çalhanoğlu ve Marcus Thuram iş birliğiyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak Amsterdam'da beklentileri karşıladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Olimpiakos 0-0 Pafos

Slavia Prag 2-2 Bodo/Glimt

Bayern Münih 3-1 Chelsea

Liverpool 3-2 Atletico Madrid

PSG 4-0 Atalanta