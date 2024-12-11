Şampiyonlar Ligi’nde bugün Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü sahaya çıkacak

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Şampiyonlar Ligi’nde bugün Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü sahaya çıkacak

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam dev maçlar oynanacak. Bu akşam Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Kenan Yıldız bu akşam sahaya çıkacak. Öte yandan Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund, İspanyol devi Barcelona’yı ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi’nde 6. Hafta bugün oynanacak 9 maçla sona erecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, sahasında Bologna’yı ağırlayacak. Kenan Yıldız’ın takımı Juventus, dev mücadelede sahasında Manchester City’yi konuk edecek.

Öte yandan Nuri Şahin’in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund ise sahasında İspanyol devi Barcelona’yı ağırlayacak.

İşte Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları:

20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
20.45 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya)
23.00 Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere)
23.00 Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa)
23.00 Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Sparta Prag (Çekya)
23.00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

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