Şampiyonlar Ligi’nde büyük heyecan yarın başlıyor

Kaynak: İHA
Şampiyonlar Ligi’nde büyük heyecan yarın başlıyor

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı yarın akşam başlıyor. Yarın akşamın merakla beklenen maçında Real Madrid kendi sahasında ezeli rakibi Atletico Madrid’i konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, yarın ve 5 Mart Çarşamba günü oynanacak. Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş müsabakaları ise 11-12 Mart tarihlerinde yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Club Brugge - Aston Villa
23.00 Borussia Dortmund - Lille
23.00 PSV Eindhoven - Arsenal
23.00 Real Madrid - Atletico Madrid

5 Mart Çarşamba

20.45 Feyenoord - Inter
23.00 Bayern Münih - Bayer Leverkusen
23.00 Benfica - Barcelona
23.00 Paris Saint-Germain - Liverpool

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