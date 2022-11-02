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Bayern'i Inter de durduramadı, Barcelona gol yağdırdı

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Bayern Münih 6'da 6 yaptı, Barcelona Viktoria Plzen’i dağıttı

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 05:40
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Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda son maçlar oynandı

Bayern'i Inter de durduramadı, Barcelona gol yağdırdı
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Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih, C Grubu'nu 6 maçta 6 galibiyet alarak tamamladı. Bayern, son maçta İtalya'nın güçlü ekibi Inter'i Benjamin Pavard ve Maxim Choupo Moting'in golleriyle 2-0 yendi.

Grubun diğer maçında Viktoria Plzen’i deplasmanda 4-2 yenen Barcelona da Avrupa Ligi’ne kaldı.

Gruptaki 6 maçta 18 puan alan Bayern, birinci sırada yer aldı. 

Inter ise 10 puanla ikinci sırada tur atladı.

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