Şampiyonlar Ligi'nde dev finale az kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı havadan görüntülendi

"KİM KAZANIRSA KAZANSIN, BU KUPA BİR TÜRK KAPTANIN ELİNDE YÜKSELECEK"

Finalde hangi takım kazanırsa kazansın, kupanın Türk bir kaptanın elinde yükseleceğini dile getiren Büyükekşi, "Yenikapı önemli bir etkinlik alanı. 4 gün boyunca burada çok güzel etkinlikler olacak. Yerli ve yabancı sanatçılar, şöhretler karması maçları olacak. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Tüm etkinlikler ücretsiz. Bu etkinlikte bu ummalı çalışmayı gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliğine çok teşekkür ediyorum.

Bizim için önemli olan finalin İstanbul'da yapılması ama kupayı daha da önemli hale getiren Manchester City kaptanı İlkay Gündoğan Türk, Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu da A Milli Futbol Takımımızın da kaptanı. Gönül bir centilmenin kazanmasını arzu ediyor. Kim kazanırsa kazansın bu kupa bir Türk kaptanın elinde yükselecek ve biz ikisinden de gurur duyarız. Yapmamız gereken onları alkışlamak" şeklinde konuştu.