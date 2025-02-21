Şampiyonlar Ligi’nde eşleşmeler belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde beklenen kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi ile birlikte son 16 turu eşleşmeleri ile birlikte olası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri söyle:
Club Brugge-Aston Villa
Borussia Dortmund-Lille
Real Madrid-Atletio Madrid
PSV-Arsenal
Bayern Münih-Bayer Leverkusen
PSG-Liverpool
Feyenoord-Inter
Benfica-Barcelona
İşte Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar tüm olası eşleşmeler: