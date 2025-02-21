Şampiyonlar Ligi’nde eşleşmeler belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde beklenen kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi ile birlikte son 16 turu eşleşmeleri ile birlikte olası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri söyle:

Club Brugge-Aston Villa

Borussia Dortmund-Lille

Real Madrid-Atletio Madrid

PSV-Arsenal

Bayern Münih-Bayer Leverkusen

PSG-Liverpool

Feyenoord-Inter

Benfica-Barcelona

İşte Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar tüm olası eşleşmeler: